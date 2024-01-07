اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل مجهودات وزارة الرى لتطوير البحيرات الشمالية

الأحد، 07 يناير 2024 10:30 م
تعرف على تفاصيل مجهودات وزارة الرى لتطوير البحيرات الشمالية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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‫ يتابع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتحسين نوعية المياه بالبحيرات ، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
 
1- تطوير البحيرات الشمالية يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتحسين نوعية المياه وتنمية الثروة السمكية وتأمين فرص العمل 
2- المركز القومى لبحوث المياه ينفذ دراسات بحثية التي يقوم بها لمتابعة حالة الإتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات بالتزامن مع أعمال التطوير
3- هيئة حماية الشواطئ تدرس إمكانية إكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال إستغلال الحمايات الحالية والمستقبلية 
4- حماية الشواطىء تتابع أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان إستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات
 
5- إعداد قاعدة بيانات مجمعة لكافة هذه الدراسات .
 






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