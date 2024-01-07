انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بفرع جامعة الأزهر فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024م بكلية الدراسات الإسلامية بفرع جامعة الأزهر بأسوان ، وقام الدكتور كامل جاهين عميد الكلية، والدكتور حسن إبراهيم وكيل الكلية، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024م.

وقاما خلال جولتهما بالاطمئنان على حسن سير الامتحانات في يومها الأول، والتأكد من حضور أستاذ المادة وتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للامتحانات.

ومن ناحية أخرى قام عميد كلية الدراسات الإسلامية، بعقد اجتماع مع أعضاء الهيئة المعاونة للوقوف على كافة الاستعدادات للقيام بأعمال الامتحانات وأدائها على الوجه المنشود مع تطبيق كافة اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

وشدد عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات مع الرفق بالطلاب وتسهيل دخولهم للجان امتحاناتهم وأماكن جلوسهم حتى يتسنى لهم تأدية امتحاناتهم في جو يسوده الهدوء والطمأنينة ليتمكنوا من أدائها على الوجه الأكمل مع ضرورة الضبط التام لأي مخالفة داخل اللجان.

كما شملت الجولة متابعة أعمال الكنترولات وشدد عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان على ضرورة حضور جميع أعضاء الكنترول وتنفيذ كافة التعليمات ومتطلبات الجودة المطلوبة في هذا الشأن.

وأهابت كلية الدراسات الإسلامية بأسوان،بكافة الطلاب بمواصلة الجد والاجتهاد والالتزام بحسن سير الامتحانات والتعاون مع جميع أجهزة الكلية تحقيقا لذلكم الغرض.

وذلك في ظل توجيهات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات.