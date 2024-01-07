اندلاع حريق فى مخيم للاجئى الروهينجا جنوبى بنجلاديش

داكا (أ ش أ)

اندلع حريق بمخيم للاجئين فى مدينة "كوكس بازار" جنوبى بنجلاديش يأوى الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة الفارة من ميانمار.

وقال رئيس قسم الإطفاء بمنطقة (أوخيا) شفيق الإسلام - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، إن الحريق اندلع قرب منتصف الليل بمخيم "كوتوبالونج" بمنطقة "أوخيا" وانتشر سريعًا بفعل الرياح القوية، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا.

وأضاف أن الحريق كان ضخمًا وتسبب في تدمير نحو 1040 ملجأً في المخيم، حيث أن الأمر استغرق ساعتين كاملتين للسيطرة على الحريق بمشاركة 10 وحدات إطفاء بمنطقة "أوخيا" وأقسام أخرى بالمنطقة، منوهًا بأنه لم يتضح كيف بدأ الحريق.

وكان حريق سابق قد اندلع في أحد مخيماتهم في مارس عام 2023 وتسبب في تشريد آلاف اللاجئين بشكل مؤقت.

يذكر أن أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا قد فروا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة على مدار عدة عقود، بينهم 740 ألف لاجئ تقريبًا فروا بدءًا من نهاية أغسطس عام 2017 عندما أطلق الجيش في ميانمار - ذو الأغلبية البوذية - حملة قمع عنيفة بحقهم.