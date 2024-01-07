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انخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الأحد، 07 يناير 2024 03:11 م
انخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من الأحد 07 يناير 2023 إلى السبت 13 يناير 2024، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
وتشهد هذه الفترة طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع يوم الثلاثاء 09 يناير أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
واعتبارا من الأربعاء 10 يناير 2024، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية ) كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.
 
ومتوقع الأربعاء 10 يناير والخميس 11 يناير أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 
 






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