اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الشتاء

الأحد، 07 يناير 2024 05:00 ص
الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الشتاء كورونا حول العالم
أ ش أ

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أكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد فيروسات التاجية ترتفع على مستوى العالم ومن المتوقع زيادة حالات الإصابة في أشهر الشتاء المقبلة في نصف الكرة الشمالي.
 
وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تغطي الأسابيع الأربعة حتى 17 ديسمبر إلى زيادة بنسبة 52 في المائة في الإصابات مقارنة بالـ 28 يومًا التي سبقتهم -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
 
وتبلغ نسبه الإصابات المبلغ عنها إلى 850 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير، وفقًا للمتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير.
 
وتعد معظم الإصابات ناجمة عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى JN.1 والتي تخضع الآن لفحص دقيق من قبل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة باعتبارها "نوع مثير للاهتمام". وبحسب ما ورد تم اكتشاف JN.1 لأول مرة في الولايات المتحدة قبل أن ينتشر عبر عشرات البلدان.






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