اليوم السابع
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الشرطة الإسرائيلية: مقتل مجندة إثر انفجار عبوة ناسفة فى جنين بالضفة

الأحد، 07 يناير 2024 09:35 ص
الشرطة الإسرائيلية: مقتل مجندة إثر انفجار عبوة ناسفة فى جنين بالضفة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل مجندة من قوات حرس الحدود خلال عملية اقتحام نفذتها بجنين فى الضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة أن المجندة "كانت في عربة عملياتية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة"، مشيرة إلى أن التفجير أدّى إلى إصابة 3 عناصر آخرين بجروح.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الجيش والشرطة الإسرائيليين القول إن عبوة متفجرة ألقيت على قوة إسرائيلية خلال عملية في جنين، مما أدى إلى إصابة أربعة، اثنان منهما جراحهما بالغة.

وقتل الجيش الإسرائيلى، فجر الأحد، 6 فلسطينيين، بينهم 4 أشقاء من عائلة "عصاعصة"، عن طريق استهدافهم بطائرة مسيرة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

 







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