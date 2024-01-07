الشبورة المائية تغطى طريق إسكندرية الزراعى وانتظام حركة المرور.. صور

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تميزت حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى بالسيولة، صباح اليوم الأحد، رغم وجود شبورة مائية، وهو ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12.



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طريق-اسكندرية-الزراعى



حركة-المرور-على-طريق-اسكندرية-الزراعى



جانب-من-الشبورة



انتظام-المرور-على-طريق-اسكندرية-الزراعى