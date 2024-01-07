الرياض (أ ش أ)

غادرت مطار الملك خالد الدولى بالرياض اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 متجهة إلى مطار العريش الدولى، التى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها 23 طنا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.