وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطينى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.