الدفاع البريطانية: إسقاط المقاتلات الروسية منع هجوم موسكو على نهر دنيبرو

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أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن القوة الجوية التكتيكية الروسية كانت في السابق تلعب دوراً رئيسياً جنوب أوكرانيا، مهاجمة رأس الجسر الأوكراني على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، لكن إسقاط المقاتلات الروسية؛ جعل من المستحيل على روسيا القيام بعمليات هجومية في هذه المنطقة.

وقالت الدفاع البريطانية - في تحديث استخباري نشرته على منصة التواصل الاجتماعي (X) السبت - إن "هناك احتمالا بأن نقص الدعم الجوي؛ ساهم في فشل محاولة جيش الأسلحة المشتركة الثامن عشر التابع للقوات البرية الروسية لتطهير رأس الجسر".

يُشار إلى أنه في 22 ديسمبر 2023، أسقطت القوات الأوكرانية ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز سو-34 فوق جنوب أوكرانيا. وبعد الخسائر، أوقفت القوات الجوية الروسية عمليات طاقمها بالكامل تقريبًا في الجنوب حتى أواخر ديسمبر 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، في الأيام الأخيرة، زادت روسيا مرة أخرى الضربات الجوية التكتيكية حول رأس الجسر، ولكن بمستوى أقل مما كانت عليه قبل عمليات إسقاط الطائرة.

وقالت الوزارة "هذا يظهر مرة أخرى أن عجز روسيا عن تحقيق تفوق جوي في المراحل الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية لا يزال يقوض عملياتها اليومية".

وفقًا للمتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيهنات، فإن تكلفة طائرة سو-34 تبلغ 50 مليون دولار على الأقل وتمتلك روسيا حاليًا العشرات من هذه الطائرات في الخدمة.