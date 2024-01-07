التحالف الوطنى يوزع الهدايا على أطفال كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشهد كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد احتفالات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وإقبال المئات من الصغار والكبار، وذلك بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وحرصت الكنيسة على تجهيز الساحة بجانب مزود عيد الميلاد للاحتفال، وضمت عددًا كبيرًا من الألعاب الإلكترونية أبرزها: كرة السلة، والألعاب الهوائية، والشاكوش، وصيد السمك، والعربات المتصادمة، والموتسيكلات، وشهدت الكنيسة فاعليات رسم علي الوجوه للصغار، وظهرت علامات الفرحة والسعادة علي وجوه الجميع.

وشارك وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة المهندس على جبر منسق بورسعيد في الاحتفالات، وذلك من خلال توزيع الورود والهدايا والشيكولاته، ومشاركة الصغار في اللعب، وذلك من أجل التأكيد علي أن مصر تحتفل بالمسلمين والأقباط داخل الكنائس، حتي ترسل للعالم أجمع رسائل السلام والمحبة، وتؤكد علي مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة السلام في العالم بعدما نجح في القضاء علي التطرف، وحقق أعلي معاني السلام في مصر.

ومن جانبه أكد القس بيمن صابر مسئول العلاقات العامة بكنيسة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن الاحتفالات مختلفة في هذا العام وفيها فرحة وسعادة كبيرة، وأضاف أن الرسالة هي رسالة المسيح الذي جاء من أجل أن يعم السلام، مشيرا أن المصريين يجتمعون بالكنائس والشوارع في أمان وسلام للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف القس أرميا فهمي المتحدث الرسمي بأسم كنيسة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الجميع في سعادة بالغة بهذا العيد، والتي يتمتع باحساس متفرد ومختلف، مقدما الشكر لكل من شارك في الفرحة من المسلمين، ومشيدا بدور الأجهزة الأمنية في تأمين الاحتفالات، والاجهزة التنفيذية في تطوير وتأهيل محيط الكنائس والميادين للاحتفال.