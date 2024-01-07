"الأغذية العالمى": تقديم أكثر من 350 ألف طن مساعدات لشعب أفغانستان خلال 2023

كتبت : هند المغربي

أكد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أنه قدم أكثر من 350 ألف طن من المساعدات الغذائية لشعب أفغانستان في عام 2023.

وذكر برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد من خلال منشور على منصته الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا، أنه سيواصل مساعدة الأشخاص الضعفاء في أفغانستان.

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي تشير فيه النتائج التي توصل إليها تاخد التقارير الدولية أن البطالة والمديونية الأسرية زادت في أفغانستان خلال عامين ووفقا لنتائج التقرير، ارتفع معدل البطالة إلى 31% بين الرجال و8% بين النساء في أفغانستان.

وكشفت التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان أيضًا أن أكثر من 23.7 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويواجه 15.8 مليون انعدام الأمن الغذائي.

ولفت التقرير إلى أن ذلك يأتي في وقت تتصارع فيه أفغانستان مع الفقر والبطالة، إلى جانب وقوع الزلازل الأخيرة في إقليم هيرات والعودة القسرية للمهاجرين من البلدان المجاورة، خاصة باكستان، مما يزيد من تفاقم احتياجات الشعب الأفغاني.