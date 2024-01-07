استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية ،

‏-البصل بـ 18 جنيها.

-الطماطم بـ 9.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 17 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12 جنيها .

بطاطا بـ11 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها

-جوافة بـ 25 جنيها.

يوسفي بلدى12.5. جنيه

-الموز البلدى بـ 16.5 جنيها.