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استـشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال خلال إطلاقه النار على منفذ عملية الدهس

الأحد، 07 يناير 2024 06:01 م
استـشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال خلال إطلاقه النار على منفذ عملية الدهس الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أنه تم استـشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال خلال إطلاقه النار على منفذ عملية الدهس شمال غرب القدس المحتلة.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 93 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

 







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