اليوم السابع
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إيمان كريم تهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد

الأحد، 07 يناير 2024 03:21 م
إيمان كريم تهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد الدكتورة إيمان كريم
كتب محمود راغب

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تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية له وللجميع دوام وخالص المحبة، ولمصر وشعبها أن يحفظها ويديم علينا جميعا نعمة الازدهار والرخاء والأمن والسلام .
 
وقالت المشرف العام على المجلس، أن الشعب المصري العظيم يرسم بوحدته الوطنية أبرز ملامح التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تعزيز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها و مسيحيها، داعية المولى عز وجل أن تكون دوما الأعياد فرصة طيبة للمودة والمحبة فيما بين المصريين جميعا.
 
 
 






القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

إيمان كريم

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