اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالبحيرة

الأحد، 07 يناير 2024 10:51 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 
 






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