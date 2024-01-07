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إسرائيل تواصل قتل الصحفيين في غزة.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة لـ 109

الأحد، 07 يناير 2024 12:00 م
إسرائيل تواصل قتل الصحفيين في غزة.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة لـ 109 العدوان علي غزة
كتب: أحمد جمعة

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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الصحفي الشهيد حمزة وائل الدحدوح، الصحفي الشهيد مصطفى ثريا.حيث استشهدا بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.

وأدان المكتب الإعلامي في غزة بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وإن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

ودعا الإعلام الحكومي في غزة  كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما ندعوهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

 

 

 







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إسرائيل

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وائل دحدوح




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