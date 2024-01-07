إزالة 10 حالات مخالفة بناء وتعديات على الأرض الزراعية في المحلة.. صور

الغربية - عادل ضرة

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس المركز والمدينة ازالة 10 حالات من مخالفات البناء و التعديات على الأرض الزراعية بمشاركة المهندس محمد السباعى و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة و المهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية.

تضمنت الأعمال إزالة 4 شدات خشبية بالوحدات المحلية بلقينا ( دور ثان علوى بمساحة 100 متر ) و الشهيدى ( دور أرضى بمساحة 160 مترا) و محلة أبو على (دور أول علوى بمساحة 128 مترا) و محلة حسن ( دور ثان علوى بمساحة 120 مترا).

كما تم إزالة 6 حالات من التعديات على الأرض الزراعية بإجمالى مساحة 8 قيراط و 15 سهم عبارة عن أعمال حفر بالبنوان على مساحة 1 قيراط و حالتين بمحلة أبو على عبارة عن تشوينات معدات و سن مخلفات رصف طرق بمساحة 1 قيراط و 15 سهم و حالتين بصفط تراب عبارة عن حفر قواعد و سور و مبنى بالبلوك بمساحة 5 قيراط و سور بالبلوك بدمرو بمساحة 1 قيراط.

واكد رئيس المدينة علي استمرار جهود رئاسة المركز و المدينة فى إيقاف كافة التعديات على الأرض الزراعية و مخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات