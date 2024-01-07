

وقال المتحدث باسم القوات البرية الأوكرانية، فولوديمير فيتيو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، إن روسيا أطلقت في تلك المنطقة خلال هذه الساعات 23 مسيرة انتحارية استهدفت القوات الأوكرانية، علاوة على 459 قذيفة متنوعة.



وأشار فيتيو إلى أن القوات الأوكرانية "نجحت أيضاً في تقليص عدد السكان الروس على الأراضي الأوكرانية في هذه المنطقة، وأخذ عدد إضافي كأسرى".



وفي الوقت نفسه، أفادت "يوكرينفورم" بسماع دوي انفجارات في مدينة دنيبرو، فيما حذّرت القوات المسلحة الأوكرانية المدنيين من هجمات محتملة وطالبتهم بالبقاء في منازلهم.