أوروبا تحتفل بيوم الملوك الثلاثة.. وبابا الفاتيكان يحتفل بالغطاس "صور"

فاطمة شوقى

تحتفل دول أوروبية مختلفة بيوم الملوك الثلاثة، وطلب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس من العالم التفاهم واللطف فى التعامل واتخاذ الحكماء الثلاثة مثالا يُحتذى به.



بابا الفاتيكان

وفى الوقت نفسه فى إسبانيا، يفتح الأطفال هداياهم وتجتمع العائلات معا لقضاء هذا اليوم بعد حضور الحفلات فى الشوارع، أما فى رومانيا يسبح الرجال لاستعادة الصليب الذى ألقاه الكاهن فى الماء، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.



احتفالات باوروبا

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتم الاحتفال بيوم الملوك الثلاثة فى أجزاء مختلفة من أوروبا وفقًا للتقاليد المحلية.

يطلب البابا تقليد الحكماء الثلاثة

احتفل البابا فرانسيس، مرتديًا ثيابًا ذهبية اللون، بقداس عيد الغطاس السنوى، وألقى كلمته أمام حوالي 6000 شخص فى كاتدرائية القديس بطرس.



رومانيا تحتفل بعيد الغطاس

وفى رومانيا يحتفلون بعيد الغطاس، وايضا يوم الملوك الثلاثة، و يتم الاحتفال بالعيد في 6 يناير، ويمثل، مع يوم القديس يوحنا المعمدان اليوم 7 يناير، نهاية فترة العطلة الشتوية، التي تبدأ عشية عيد الميلاد، وفي يوم عيد الغطاس، يحترم الرومانيون التقاليد والعادات المختلفة، منها وضع الفتيات الريحان تحت وسادتهن ليحلمن بزوجهن المستقبلى.

وبحسب التقليد، يتم في عشية عيد الغطاس تحضير وجبة مماثلة لتلك التي عشية عيد الميلاد في المنازل الرومانية.



الملوك الثلاثة

العرض التقليدي للحكماء الثلاثة عبر أجزاء مختلفة من إسبانيا



وتعد ليلة 5 يناير الليلة الأكثر أهمية وسحرًا في العام بالنسبة لآلاف الأطفال في إسبانيا. وذلك عندما يقدم لهم الحكماء الثلاثة، جاسبار وملكيور وبالتاسار، الهدايا إذا كانوا صالحين أو الفحم إذا كانوا أشقياء، يتم تنظيم مسيرات بالعوامات في جميع أنحاء البلاد حيث يتم إلقاء الحلوى على الصغار.

وفي موكب الملوك الثلاثة بمدريد، وهو الأكبر في البلاد بأكملها، شاركت 14 عربة و1500 شخص وخمس فرق مسرحية وطنية وسبع فرق مسرحية دولية وأكثر من 200 من رجال الحاشية و15 حامل علم، وتم توزيع 1200 كيلوجرام من الحلوى، كما شارك في العرض أكثر من 100 موسيقي شاب .

أطفال إيطاليون يتلقون هدايا من بيفانا"سانتا كلوز ايطاليا"



يجذب عيد الغطاس آلاف الأطفال إلى الساحات الإيطالية كل عام للاحتفال بهذا اليوم مع الحلويات والبيفانا التقليدية، وهى تصل إلى عصا المكنسة الخاصة بها مع ألعاب وحلويات للأطفال والفصائل.



احتفالات بيوم الملوك الثلاثة

وفي ساحة بليبيشيتو في نابولي، نزلت المرأة العجوز حاملة المكنسة من واجهة القصر الملكي وهي تلقي الحلوى، وهو الاحتفال الذى تك تعليقه فى السنوات الاخيرة بسبب وباء كورونا.