أطفال الكنيسة بالأقصر يحصلون على العيدية والهدايا احتفالا بعيد الميلاد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الأطفال الأقباط من أبناء الكنيسة حول محافظة الأقصر، توافد الأطفال وهم مبتهجون بقدوم إحتفالات عيد الميلاد المجيد على الكنائس لتلقى العيديات والهدايا من القساوسة، وعلى رأسهم الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت إبتهاجاً بقدوم الأعياد السنوية.

فيما احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء أمس السبت، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سفين، والقس داود سمير، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.

فيما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة لكل من القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف على دير مار جرجس بالرزيقات، ونيافة الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد.

وأكد ألهم، خلال زيارة الكنائس لتقديم التهانى بالعيد، أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.



أطفال الكنيسة بالأقصر يحصلون على العيدية والهدايا من القساوسة



أطفال الكنيسة بالأقصر يحصلون على العيدية والهدايا



البهجة خلال تقديم العيدية من القساوسة بالأقصر



تقديم الألعاب والهدايا فى الكنائس للأسر والاطفال



فرحة الأسر والأطفال بعيد الميلاد فى الكنائس



فرحة الأطفال مع الأنبا يواقيم فى كنائس إسنا وأرمنت



فرحة العيدية للأسر وأطفالهم بالأقصر