نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة تعد مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصرى

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. معلومات الوزراء: 2 مليار و117 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع أفريقيا تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لملف التصدير، حيث يأتي على رأس أولويات خطط عملها، وفي ضوء ذلك عملت الدولة على مدار السنوات الماضية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وزيرة التضامن لـ أ ش أ: ندرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط مؤسسة تيسير الحج ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الوزارة تدرس إضافة نشاط تنظيم العمرة إلى أنشطة المؤسسة القومية لتنظيم الحج التابعة للوزارة، وذلك فى إطار تلبية حاجة المواطن الراغب فى أداء المناسك الروحانية عبر المؤسسة، وتنوع جهات تنظيم العمرة بما يدعم التنافسية وينعكس على جودة الخدمات المقدمة.

وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024 وتعلن أرقام جلوس وجداول الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 13 يناير الجارى بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات تبدأ فى التاسعة صباحا حسب جدول كل صف دراسى.

البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسى بعيد الميلاد محفوفة بالمشاعر الكبيرة

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة". فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على فتح العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة الثلاثاء المقبل

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024. وزارة التعليم العالى تغلق 3 كيانات وهمية بالفيوم أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

استشهاد حمزة نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى جنوب غزة.. والصحفى على أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، استشهاد حمزة نجل الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبى قطاع غزة. كما استشهد الصحفى على أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، اليوم الأحد، إثر استهدافه فى غارة جوية بغزة - حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية - ليصبح ثالث صحفى يقتل فى الغارات الإسرائيلية على القطاع اليوم، فيما يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 صحفيين.

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار.. الثلاثاء تسير شركة مصر للطيران بعد غداً الثلاثاء، رحلة جوية خاصة إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (منتخب مصر) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

الأهلي يضم وسام أبو على لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري. وحسم مسئولو الأهلي الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية.

إحالة المتهم فى حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور للمحاكمة الجنائية

أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بحادث سير في مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية.

الطقس.. غدا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والعظمى 22 درجة والصغرى 11