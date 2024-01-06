4 زيادات بالحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال عامين.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

بدأت منشآت القطاع الخاص على مستوى الجمهورية فى تطبيق قرار المجلس القومى للأجور الصادر بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بقيمة "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من الإثنين الماضى، الأول من يناير 2024.

وتُعد هذه الزيادة هى الرابعة للعاملين بالقطاع الخاص خلال عامين، ويستعرض هذا التقرير قرارات الزيادة المتتابعة للأجور، وهى على النحو التالي:

1- ارتفع إلى 2400 في يناير 2022.

2- ثم تمت زيادة أخرى إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

3- ثم ارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.

4- ووصل إلى 3500 بداية من يناير الجارى.

وأرسلت وزارة العمل، منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

وأكدت الوزارة فى كتابها أن التطبيق يشمل كافة المنشآت بلا استثناءات، أي أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه.