22 كنيسة فى كفر الشيخ تستعد لصلاة قداس عيد الميلاد المجيد

تشهد 22 كنيسة بمدن محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم السبت، وسيؤدي صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس،والقمص كيرلس ذكي، وأما كنيسة دميانة بتقسيم 2 يؤدي صلاة القداس القمص إسحق عبد المسيح، والقس صموئيل لبيب والقس دميان إميل كهنة كنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ.

و يترأس، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق، كما سيترأس القمص ياكوبس أسعد، صلاة القداس بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، غرب مدينة كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر تفقد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، ومنها تأمين كنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق جميع كنائس المحافظة، وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يسعده أن يتقدم بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص اعتزازه بمواقف الأخوة المسيحيين الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور، داعيا الله أن يمتع كل المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد.