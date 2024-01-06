اليوم السابع
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وزراء ومسؤولون يشاركون فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

السبت، 06 يناير 2024 07:20 م
وزراء ومسؤولون يشاركون فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية وزير الكهرباء
كتب محمد شرقاوى

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شارك عدد من الوزراء والمسؤولين قداس عيد الميلاد المجيد المقام بكتدرائية العاصمة الإدارية، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتى يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطعمة النباتية.

واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الآن، ولأن السمك رمز للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة، حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين.







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