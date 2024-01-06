وزارة الصحة: توفير اللقاحات الخاصة بالمكورات الرئوية بفروع فاكسيرا

كتب وليد عبد السلام

كشف وزارة الصحة والسكان عن توفير اللقاحات الخاصة بالمكورات الرئوية والتى تتسبب في الإصابة بالتهاب الرئوى، مشيرة إلى أن جميع البرتوكولات العلاجية الخاصة بالالتهاب الرئوى فى مستشفيات الصدر متوفرة ويتم توفيرها بالمجان لجميع المترددين عليها.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن الالتهاب الرئوى هو مرض تنفسى التهابى يؤثر على الرئتي وتسبب الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

وتابع: "فى عام 2019 كان الالتهاب الرئوي مسئولاً عن 2.5 مليون حالة وفاة، منهم 672 ألف طفل وأدى تأثير جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ إلى تفاقم أزمة الالتهاب الرئوي العالمية، مما عرض ملايين آخرين لخطر العدوى والوفاة".

وتابع: "تقدر منظمة الصحة العالمية أن المكورات الرئوية بكتيريا عقدية الرئوية تقتل أكثر من 300000 طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم كل عام، وتحدث معظم هذه الوفيات في البلدان النامية والفقيرة وهي السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي على مستوى العالم".