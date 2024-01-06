اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 02:45 م
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نقابة أطباء الأسنان تعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

السبت، 06 يناير 2024 02:35 م
نقابة أطباء الأسنان تعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين بالانتخابات لعام 2024، ويأتى ذلك بالتزامن مع فتح باب تلقى الطعون، على القوائم الأولية للمرشحين، اليوم السبت 8 يناير 2024، وذلك حتى الخميس 11 يناير 2024.
 
وأغلقت النقابة العامة لأطباء الأسنان، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، مساء السبت 30 ديسمبر 2023، حيث تُجرى الانتخابات على مقاعد:
 
1-  النقيب العام لأطباء الأسنان.
 
2-  مقعد مستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عاما، 3 أعضاء تحت 15 عاما".
 
3-  مقاعد مستوى المناطق " منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد".
 
4-  مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية.
 
5- المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.
 
 
وحددت النقابة، فتح باب التنازلات بين المرشحين من الأحد 14 يناير وحتى الخميس 1 فبراير 2024، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم السبت 10 فبراير 2024، وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024.
 
ويتم ذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الثالثة مساء، عدا أيام الراحة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علما بأنه لن يتم تلقى أى طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل المواعيد المحددة.
 
 
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نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

انتخابات التجديد النصفى بنقابة الاسنان

انتخابات الاسنان




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