نصائح من رئيس مركز المناخ بسبب نقص ساعات البرودة

كتبت أسماء نصار

نشر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خريطة توضح عدد ساعات البرودة المتراكمة حتى الليلة الماضية، حيث أشارت التقديرات إلى أن عدد ساعات البرودة الأقل من 10 درجة مئوي في أقل نوعاً ما لمثل هذا الوقت من الموسم المناخي الشتوي .

وأضاف فهيم أن الخريطة توضح مجموعة من الأمور وهي: مناطق الظهير الصحراوي للدلتا "وادي النطرون – نوبارية " = حول 120 ساعة و مناطق الظهير الصحراوي لمصر الوسطى = حول 140 ساعة و مناطق الظهير الصحراوي لجنوب الصعيد = حول 90 ساعة و مناطق الساحل الشمالي وشمال سيناء = حول 40 ساعة، لكن متوقع بداية من اليوم وخلال هذا الأسبوع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ 10° م بالتالي متوقع هذا الأسبوع أن يكون لدينا 50 ساعة إضافية على الأقل لتقترب ساعات البرودة المتراكمة من 200 ساعة في الظهير الصحراوي للوادي والدلتا "لكنها ما زالت أقل من المعدل لمثل هذا الوقت من فصل الشتاء في الأشتية الطبيعية ".

أهم التوصيات خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص ساعات البرودة:

1- عدم الاستعجال تحت أي سبب في المعاملة بكاسرات السكون في المتساقطات وخاصة العنب – كما أنصح بعدم التبكير في التغطية بالبلاستيك في مزارع العنب المغطاة .

2- احذر “جداً” من استعجال المعاملة او الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات او عدد مرات اعلى من اللازم حتى لا يحدث زيادة “غير طبيعية” في الحمل وبالتالي يكون الحمل فوق طاقة الاشجار فيؤدي الى مشكلة في التحجيم او التلوين فيما بعد .

3- يؤدي ذلك إلى نقص كبير في البوتاسيوم وظهور أعراض النقص على الأوراق والثمار وعلى تكشف طروحات الموسم التالي أيضاً، ويؤدي أيضاً إلى قلة المخزون من الكربوهيدرات خصوصاً وقت التحول الزهري.

4- يؤدى إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة "مختزلة المبيض" وبالتالي قلة المحصول وعدم انتظام الحمل في الموسم التالي.