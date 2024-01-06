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موعد آخر قطار للعاصمة الإدارية والتقائه بالمترو.. تفاصيل

السبت، 06 يناير 2024 11:00 م
موعد آخر قطار للعاصمة الإدارية والتقائه بالمترو.. تفاصيل قطار العاصمة - القطار الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد قيام آخر قطار LRT من وإلى العاصمة الإدارية، وكذلك مواعيد آخر قطار بالخط الثالث للمترو وموعد التقائه بخطى المترو الأول والثاني. 
 
 
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م
 
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م 
 
قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور 22:05 م 
 
قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 م 
 
الخط الثالث للمترو :
 
قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م
 
قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص
 
يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 ص 
 
يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص
 
 






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