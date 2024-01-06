معلومة تهمك.. الطريقة الآمنة لبيع أو شراء موتوسيكل مستعمل بدون نصب

كتب – أحمد عبد الهادى

كثير من الشباب يفكر فى الوقت الحالي فى شراء موتوسيكل، لتأدية احتياجات تنقله سواء للعرض الشخصى أو الانتفاع به، فأصبح من المهم أن يتم معرفة بعض المعلومات المهمة عن طريقة الشراء والأوراق المطلوبة لنقل الملكية بالشكل القانوني.

ومن أهم المعلومات في حالة بيع الموتوسيكل في الشهر العقاري فإنه ستظل ملكيته باسم البائع الأصلي، لأن الملكية للمركبات والموتوسيكلات لا تنتقل إلا بالتسجيل فى المرور.

يجب التوجه إلى المرور لنقل ملكية الموتوسيكل وذلك لضمان الحقوق لدى المشترى.

وعن الخطوات فجاءت فى المادة 19 من قانون المرور كالتالى:

أولا: على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك.

ثانيا: على المالك الجديد أن يرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون.

ثالثا: على المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ كتابة المستند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون.

فى حالة تخطى المدة الموضحة تعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .

رابعا: يظل صاحب الموتوسيكل الأصلى والمقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو يقوم مالكها برد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم المرور التابع له.

خامساً: الحضور الشخصي إلزامي للبائع وللمشتري وإحضار كلاً من هما بطاقات هوية ورخصة الموتوسيكل.