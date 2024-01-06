مطرانيات وكنائس سوهاج تستعد للاحتفال بأعياد الميلاد

سوهاج محمود مقبول

تستعد مطرانية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس وباقى مطرانيات وكنائس محافظة سوهاج بعد قليل، لصلوات قداس عيد الميلاد المجيد، حيث فتحت أبوابها مساء اليوم السبت الموافق 6 يناير فى السادسة مساءً، على أن يبدأ القداس فى الثامنة والنصف مساء بمطرانية طهطا.

ويترأس نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، قداس عيد الميلاد المجيد، من كدائرية الشهيدان العظيمان كرياكوس ويوليطه أمه وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وبعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أهالي وأبناء محافظة سوهاج، أتقدم لقداستكم بأسمي آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبة بالخير والبركات، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ "الفقى" الأخوة الأقباط داخل مصر، والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيراً أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار، والتقدم لوطننا العزيز مصر.