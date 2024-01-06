مستريحة السيارات بسوهاج تعترف: جمعت أكثر من 2 مليون جنيه

كتب أحمد إسماعيل

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين، واعترفت المتهمة في أقوالها أمام جهات التحقيق أنها تمكنت من الإستيلاء على مبلغ 2,300,000 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وكانت قد تلقت الجهات المختصة بلاغات من 7 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات حاصلة على دبلوم ، مقيمة بطما بسوهاج، لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها فى مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى.