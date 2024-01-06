مرسى جاسوس جنوب سفاجا.. محطة انطلاق التجارة ما بين الفراعنة وبلاد بونت (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم محافظة البحر الأحمر الكثير من المناطق الأثرية المختلفة، والتى ما زالت آثار القدماء فيها بداية من عصور ما قبل التاريخ وصولا بالعصر الفرعونى والرومانى حتى العصر الحديث.

من بين تلك المناطق الأثرية القديمة فى البحر الأحمر وادى ومرسى جاسوس، والتى يقع جنوب مدينة سفاجا بحوالي 22 كيلومترا، والذى كان وادى جاف متصلا بالبحر ومنه انطلقت سفن الفراعنه إلى بلاد بونت لتبادل التجارى فيما بينهما.

من جانبه قال وصفى تمير، المؤرخ بمدينة القصير، إن وادى ومرسى جاسوس، هو بوابة التجارة بين بلاد بونت والفراعنة، حيث كان يطلق عليه فى الدولة الفرعونية اسم ساوى، وهو ضمن الأودية التى كانت تربط النيل بالبحر وتحديدا فى الأسر من الثالثة إلى السادسة.

وأضاف تمير لـ"اليوم السابع" أن الرومانيين استغلوا الميناء بعد العصر الفرعونى وقاموا بإعادة بنائه، وكان يسمى آنذاك بـ فيلوتيرا، وكان فى العصر الفرعونى يرتبط بطريق الإله بوادى الحمامات "طريق قفط - القصير"، حيث كانت تنقل منه إلى طريق الإله ثم إلى طيبة الأحجار البيضاء، وهناك نقوش توثق ذلك فى الدولة الوسطى بالعلامة 94 بطريق قفط القصير. وأوضح أنه عثر على لوحة كتب عليها أن هناك الكثير من الملوك زاروا بلاد بونت، ورست سفنهم فى وادى ساوى.