اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد ويوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس

السبت، 06 يناير 2024 12:31 م
محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد ويوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.
 
ووجه محافظ سوهاج، بالعمل على تسهيل كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل خاصة في محيط الأديرة والكنائس، ورفع كفاءة إنارة أعمدة الشوارع، والتنسيق مع إدارة مرور سوهاج لتيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمختلف شوارع وميادين المحافظة، وبالطرق المؤدية الى الكنائس.
 
وأشار "الفقي"، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.
 
 
 
 
 






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المستشفيات




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