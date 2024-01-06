محافظ الإسكندرية يهنئ الإخوة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد بالكنيسة المرقسية

الإسكندرية جاكلين منير

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط ب عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور نيافة الأنبا باڤلي مساعد قداسة البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، والقمص إبرام أميل وكيل قداسة البابا تواضروس، وعدد من الآباء الكهنة.

شارك في تقديم التهنئة، اللواء هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الأعياد تجدد كل عام روح الإخاء والمحبة بين جموع المصريين، فوحدتهم هي صمام الأمان لهذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى استمرارنا جميعًا بالعمل على دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد العظيم في ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومؤكدًا أن كافة القيادات السكندرية جاءت ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سويًا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين ومتماسكين.