اليوم السابع
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ما ينوب المخلص.. مقتل مواطن تدخل لفض مشاجرة بالسويس

السبت، 06 يناير 2024 01:36 م
ما ينوب المخلص.. مقتل مواطن تدخل لفض مشاجرة بالسويس إسعاف- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الجيزة) بوفاة والدها (عاطل- مقيم بدائرة القسم) نتيجة نزيف بالمخ، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرف أول، (عاطل ، والدته) طرف ثانى: (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على المجنى عليه بــ (عصا "شومة") حال قيامه بفض المشاجرة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى متأثراً بإصابته.
 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط مرتكب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
 
 
 






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