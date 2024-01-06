غرفة كفر الشيخ التجارية: الانتهاء من المبنى الجديد وإعادة هيكلة الغرفة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن هناك عدد كبير من التجار شاركوا في الدورات التدريبية التي يقيمها الاتحاد العام للغرف التجارية للمستوردين والمصدرين، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من عمل لجان تشطيب المقر الجديد للغرفة لاعتمادها من وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.

وأضاف عبد الغفار، أنه جرى فتح باب الترشح لعدد من الشعب التجارية لاختيار مجالس إدارات لها، وصرف حافز 3 أشهر المتأخرة البدالين التمونين، مؤكداَ أنه جرى مساعدة العارضين بمعرض كفرالشيخ للشباب الذي التهمة الحريق وتسبب في خسائر كبيرة لشباب التجار.

وتابع عبد الغفار، أنه بدأ الاستعداد لمعارض اهلا رمضان، بدء من شهر رجب المقبل، مؤكداً إعادة هيكلة الغرفة، وإعادة تسكين العاملين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وتدريبهم والسعي إلى إدخال خدمة التحصيل الإلكتروني داخل الغرفة.