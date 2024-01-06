غرفة الصناعات الهندسية: إقبال كبير على الاشتراك بمعرض تعميق الصناعة

كتب - إسلام سعيد

كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس عن حجز 80 %من أجنحة معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بجهد متميز للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد، مؤكدًا وجود إقبال كبير من الشركات الهندسية بمختلف انشطتها للمشاركة في المعرض المقرر افتتاحه يوم 13 يناير الجاري ولمدة 3 أيام .

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن أكثر القطاعات إقبالا على الاشتراك في المعرض هي الصناعات المغذية و شعب الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والكابلات ويشارك أيضا مصانع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع .

واشار المهندس، الى تنوع المشاركين من العديد من المناطق الصناعية سواء بالقاهرة والاسكندرية و اكتوبر والعاشر من رمضان أو محافظات بالصعيد والدلتا.