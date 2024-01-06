طلاب المدارس بالغردقة يتبنون مبادرة "ومن أحياها" لدعم أطفال غزة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلقت المدارس التجريبية ب الغردقة ، اليوم السبت، مبادرة "ومن أحياها" لدعم أطفال غزة، بهدف تجميع مساعدات غذائية لقطاع غزة بشكل عام، ولأطفال غزة بشكل خاص.

من جانبه، قال أحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالغردقة، هذه المبادرة نواه للعديد من المبادرات الأخرى لجميع مدارس الإدارة، لافتاً لابد من مشاركة التلاميذ في تلك هذه المبادرات لترسيخ القيم والرحمة.

ومن جانبها، قالت مها الصاوى، مسؤل المدارس التجريبية بإدارة الغردقة التعليمية، أن الفكرة جاءت لمشاركة الطلاب والطالبات في المدارس مشاركة فعالة، وعندما بدأت في تنفيذ المبادرة، كان هناك ترحيب كبير من جميع الجهات المعنية، أن تم تنفيذ المبادرة بتسليم المساعدات إلى فرع الهلال الأحمر بمدينة الغردقة .

ومن جانبه، قال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر، اليوم استقبالنا مجموعة من مدارس الإدارة التعليمية بالغردقة من المدارس الرسمية ، بتقديم كميات من المساعدات الغذائية لإرسالها للمقر الرئيسى لإعادة إرسالها إلى قطاع غزة ضمن القوافل المساعدات التى يتم إرسالها إلى قطاع غزة .