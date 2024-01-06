ضبط 5 تماثيل ومخدرات بقيمة 900 ألف جنيه بالقاهرة

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة بقصد الاتجار والترويج، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بمخدرى (الهيروين والآيس "الشابو") وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (4,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 5 قطع حجرية يشتبه فى آثريتها - سلاح أبيض- ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (900 ألف جنيه تقريباً).