ضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية.. وقدرت قيمتها المالية بـ9 مليون جنيه تقريباً، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية .. وبحوزته (100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش المعد للكبس- 20 طربة لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 3 زجاجات كتامين - 3 مكبس يدوى بمشتملاته - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - دراجة نارية- 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة")، و(عاطلَين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9 مليون جنيه) تقريباً.