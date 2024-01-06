ضبط لصوص يسرقون المواطنين بالإكراه

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحرالأحمر - المنيا) من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه والتعدى على قائدها بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية، حال استقلاله مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بزعم توصيله بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مركبة "التوك توك".

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) لقيامهما بإرتكاب واقعة التعدى على أحد الأشخاص وسيدة حال توقفهما بسيارة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، مستخدمين (2 عصا "شوم") ومحدثين إصابة أحدهما بسحجات وكدمات متفرقة وسرقة (مبلغ مالى- هاتفى محمول- أسورة فضة)، وبحوزتهما )المسروقات والأداتين المستخدمتين فى الواقع) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.