ضبط المتهم بالاتجار بالعملة فى السوق السوداء بالمنوفية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى.
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