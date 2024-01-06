ضبط استروكس وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وذلك حال إستقلالهما سيارتين، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (2,100 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع").

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (1,500 كيلوجرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع") بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.