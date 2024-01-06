صحة الدقهلية: حصلنا على المركز الأول بين محافظات مصر فى المسح الميدانى للبلهارسيا

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن محافظه الدقهلية حصلت على المركز الاول بين محافظات مصر بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية . وقال إن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة نجحت فى فحص حوالي مليون و600 الف عينة بول و حوالي 2 مليون عينة براز على مستوى المحافظة للكشف عن البلهارسيا وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض، و تم مراجعه حوالي 5000 شريحه على مستوى المديرية بالمعمل المرجعي خلال العام، و تم عمل مسح ميداني لنسبه 10%من عدد سكان قرى المحافظة حيث تم فحص حوالي 450 الف مواطن بنسبه 101% من المستهدف.

وأوضح أنه تم عمل تجريع جموعي لـ 121585مواطن بـ 77 بؤرة إصابة بالبلهارسيا بـ 14 إدارة صحية، وتم عمل تجريع للبؤر المصابة أثناء العمل بالعينة العشوائية بحوالي 52 الف مواطن بـ 10 إدارات صحية.

وأكد مكين، أنه تم تجريع 422 من العاملين بإدارة القواقع على مستوى المديرية ضد البلهارسيا مرتين خلال العام، و تم عمل حملة قومية لمكافحة القوارض على مستوى المحافظة في شهر مايو واكتوبر 2023م وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة،و تم تكثيف المقاومة الارضية بوحدات ناقلات الامراض بالمراكز عند ارتفاع درجات الحرارة من رش مبيدات وعمل ترصد حشري وكذلك اجهزة الضباب والرزاز، و أشار إلى تفعيل الرش بأجر وتكثيف اعمال الترصد الحشري والتصنيف على مستوى الوحدات وجميع المراكز بالمحافظة.

وتم فحص 476119 مجرى مائي بطول 218087 كيلو متر كما تم علاج 166 مجرى مائي بطول 156.5 كيلو متر بكمية مبيد (علاج كيميائي) 288 كيلوجرام وتم عمل علاج ميكانيكي للقواقع لعدد 1200 مجرى مائي بطول 2327.5 كيلو متر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم متابعة 34 حالات ملاريا ايجابي في مستشفي الحميات بالمنصورة، و 26 حالة ملاريا للتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج، و السياسة الخاصة بالتعامل مع حالات الملاريا بنسبة وصلت 100 %.

وأكد مكين، أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، تابعت 26 حالة ملاريا سلبي في مستشفى حميات المنصورة، وتم عمل التقصي الوبائي للمخالطين ل 34 حالات ملاريا ايجابية بنسبة إنجاز 100% و باجمالي 1020عينة من المخالطين، و تم تجميع 37843عينة يقظة وبائية لإكتشاف حالات الملاريا طبقا لخريطة اليقظة الوبائية.

وتم علاج 20 حالة ليشمانيا جلدية بمستشفي الجلدية المنصورة، وتم عمل بروتوكولات تعاون بين وحدات الملاريا و أقسام الإدارات الصحية والمستشفيات .

كما تم عمل ندوات تثقيفية مستمرة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتوعية والتعريف بالأمراض (البلهارسيا – الملاريا – الليشمانيا- الفيلاريا ) خاصة في المناطق الأكثر خطورة.