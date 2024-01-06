شركة مياه الشرب بسوهاج تستعد لمواجهة السدة الشتوية لمواجهة نقص المياه

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه تتاثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع ففى مركز سوهاج تتاثر قرى ادفا واولاد نصير ونجع النجار وبلصفورة والصلعا وونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية والكوامل وتكون المياه ضعيفة بالادوار العليا وفى مركز اخميم يتأثر حى الكوثر وقرى السلامونى والصوامعة شرق ونجوع الصوامعة ومدينة اخميم حيث تضعف المياه بالادوار العليا نهارا كما تصل المياه للأدوار الارضية نهارا بقرى الظهير الصحراوى والاحايوة شرق والعيساوية شرق والكولا ومصنع البوتجاز ونجع مزيد وتتاثر المنطقة الصناعية بالأحايوة وعلى المصانع تخزين المياه مع ارسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.

وفى مركز المنشاة تتأثر قريتى جزيرة طوخ وأولاد حمزة حيث تضعف المياه بالأدوار العليا نهارا وفى مركز جرجا تتاثر منطقة جنوب المدينة وقرى الابعادية ومزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ونجع الطينة ونجع عبد النبي بالادوار العليا فقط وتتواجد بالدور الأرضي نهارا ويتحسن الوضع ليلا وفى مركز دار السلام تتاثر نجوع مازن شرق في الادوار العليا فقط نهارا وتتواجد ليلا.

وأكد حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن 125 أنه فى حالة وجود شكوى يتم التواصل مع الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة وذلك على الرقم 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg أو من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

جدير بالذكر أن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وأن جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.