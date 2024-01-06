سنابل الخير.. زراعة 391 ألف فدان بمحصول القمح بغيطان الشرقية

اكتست غيطان محافظة الشرقية بسنابل القمح، والذى يعد المحصول الأول عند المزراعين من أبناء المحافظة، لما يمثله من مصدر دخل رئيسي لهم، كما أنه يعد المحصول استراتيجيا هاما، وتعتبر الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه تمت زراعة 391 ألف فدان بمحصول القمح من إجمالى 407 ألف فدان المستهدف زراعته هذا العام، وذلك بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة.

وأوضح مدير عام الزراعة أن الأصناف الموصى بزراعتها فى الشرقية هى " مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14"، لما يوجد من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية، موضحا أنه تم عقد العديد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين خلال فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية.

وتابع: "يتم تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية المزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العملية فى زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة، لتحقيق إنتاجية عالية بما يساهم فى زيادة الدخل القومى".