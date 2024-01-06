اليوم السابع
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سكرتير محافظة الجيزة يزور مطرانية أطفيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 06:40 م
سكرتير محافظة الجيزة يزور مطرانية أطفيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد السكرتير العام لمحافظة الجيزة يزور مطرانية أطفيح
كتبت - مرام محمد

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أجرى اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة زيارة إلى مطرانية أطفيح وكان في استقباله نيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد. 
 
وقدم السكرتير العام خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار.
 
رافق السكرتير العام خلال زيارته محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أطفيح.
 
 
 






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