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زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إزمير التركية

السبت، 06 يناير 2024 02:15 م
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إزمير التركية مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام تركية، وقوع هزة أرضية بشدة 4.2 ريختر في مدينة إزمير بعمق 9 كم عن سطح بحر إيجة.

يذكر أن زلزال ضرب تركيا وسوريا أول عام 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.

ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا، بعد مرور تسع ساعات وتحديدًا في الساعة 13:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي (10:24 بالتوقيت العالمي المنسق) وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة مرعش.

وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أولية أكثر من 51000 قتيلاً و 120000 مصابًا، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.

 

 

 







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