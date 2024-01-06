وكالات

أشار القائد العام للقوات الأوكرانية فاليرى زالوجنى خلال محادثة هاتفية مع قائد القوات المشتركة التابعة لحلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولى، إلى الوضع العملياتي الصعب على الجبهة.

وتحدث فاليري زالوجني عبر الهاتف مع قائد القوات المشتركة التابعة لحلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولى، حيث أبلغه بالوضع الصعب الذي تواجهه قوات كييف على الجبهة.

وقال زالوجنى: "الوضع الميدانى والإستراتيجى لا يزال صعبا للغاية.. أبلغته بالأوضاع على الجبهة".

وأشار زالوجني إلى أنه خلال المحادثة تم "تبادل وجهات النظر حول تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني". موضحا أن "القوات الأوكرانية تركز على صد الهجمات مع مواصلة العمليات الدفاعية".

هذا وكشف الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرجى كريفونوس أن الجيش الروسى يشن معارك قوية في منطقة دونباس، مما أدى إلى تشتيت القوات الأوكرانية.

وبعد الفشل الكبير للهجوم الأوكراني المضاد، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبشكل خاص تحرير مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك. فيما اعترف فاليري زالوجني في وقت سابق، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، مرجحا مغادرة القوات الأوكرانية المنطقة خلال 2 أو3 أشهر للمحافظة على هذه القوات بسبب النقص في تعدادها.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.