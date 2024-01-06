اليوم السابع
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رسائل الرئيس السيسي خلال تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف

السبت، 06 يناير 2024 09:15 م
رسائل الرئيس السيسي خلال تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى خلال تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أقباط مصر  الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مهنئًا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز ما جاء بكلمة الرئيس السيسى اليوم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

 

قال الرئيس:

نتمنى من الله أن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله من عام 2020.

 

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نتمنى أن تنتهى الأزمة الكبيرة في منطقتنا أزمة قطاع غزة والضفة الغربية، لينا موقف محترم ونسعى لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف على الأشقاء فى غزة.. وحل القضية.

 

تحياتي لقداسة البابا الذي أكن له كل الاحترام والتقدير.. والمحبة ناجمة عن مواقف لا يفعلها إلا رجال مخلصون يحبون بلدهم وحريصون عليها.

 

أنا عشت الكلام ده عمليًا مع قداسة البابا.. تقديري لك وأشكرك على اللي فات واللى جاى.

 

أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله طول ما إحنا مع بعض الأمور هتعدى والظروف الصعبة هتنتهى والمهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير.







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